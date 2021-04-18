中原副區域營業董事伍耀祖表示，由於樓價相比年初已有一定升幅，買家立即入市的動力不大；加上屯門有新盤推出，令嘉湖山莊交投較之前減慢。

另美聯物業統計，10大藍籌屋苑合共錄得約18宗買賣成交，較上周末同期20宗跌約10%，但仍連續9個周末站穩雙位數，當中荃灣中心、將軍澳新都城零成交；鰂魚涌太古城、康怡花園及鴨脷洲海怡半島，本周末暫合共錄約7宗成交，按周升16.7%。美聯住宅部行政總裁布少明指，二手業主提高叫價，加上筍盤大幅被消化，盤源有待補充，令一心想在「北水」重臨前搶先入市的買家卻步，部分或投向新盤。