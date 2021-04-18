新盤搶客 中原 美聯十大屋苑周末兩日15及18宗成交
文章日期：2021年4月18日 19:13
新盤搶佔市場焦點，部份購買力流向一手，令二手交投輕微回落。中原地產十大屋苑本周末兩日(昨天和今天)，共錄得15宗成交，雖較上周末19宗回落21%，但仍連續9周即約兩個月處於雙位數水平，當中天水圍嘉湖山莊本周末錄得零成交。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手市況仍暢旺，惟經過3月及復活節長假期的急速承接後，業主陸續收窄議價空間，甚至加價，買家未有盲目高追，使近日二手成交有所放緩。
中原副區域營業董事伍耀祖表示，由於樓價相比年初已有一定升幅，買家立即入市的動力不大；加上屯門有新盤推出，令嘉湖山莊交投較之前減慢。
另美聯物業統計，10大藍籌屋苑合共錄得約18宗買賣成交，較上周末同期20宗跌約10%，但仍連續9個周末站穩雙位數，當中荃灣中心、將軍澳新都城零成交；鰂魚涌太古城、康怡花園及鴨脷洲海怡半島，本周末暫合共錄約7宗成交，按周升16.7%。美聯住宅部行政總裁布少明指，二手業主提高叫價，加上筍盤大幅被消化，盤源有待補充，令一心想在「北水」重臨前搶先入市的買家卻步，部分或投向新盤。
按揭計算機