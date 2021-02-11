CCL反覆上落 按周跌0.75%失守180點
文章日期：2021年4月16日 16:40
反映二手樓價指數的中原城市領先指數CCL，最新報179.95點，按周跌0.75%，失守180點關口，有關數字主要反映上月底、即新春長假後第6周樓市狀況。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.10點，按周跌0.75%。CCL(中小型單位)報180.12點，按周跌0.71%。 CCL(大型單位)報179.05點，按周跌0.96%。CCL、CCL (中小型單位)及CCL(大型單位)連續6周於180點附近企穩， CCL Mass連續6周於182點附近企穩。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，近6周計，四大整體指數走勢反覆向上，CCL升幅温和，累升1.57%。四大整體指數中，豪宅升勢較突出，CCL(大型單位)累升3.12%、CCL(中小型單位)累升1.28%、及CCL Mass累升0.97%。下周指數開始反映復活長假的市況，CCL的升勢及升幅仍有待觀察。
另外，CCL今日起，成份屋苑數目由128個增加至133個，當中港島有38個，九龍有37個，新界東有27個及新界西有31個。新增成份屋苑有5個，分別港島區囍匯，九龍區現崇山，新界東嵐山，新界西尚悅及瓏門。
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