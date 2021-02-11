中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，近6周計，四大整體指數走勢反覆向上，CCL升幅温和，累升1.57%。四大整體指數中，豪宅升勢較突出，CCL(大型單位)累升3.12%、CCL(中小型單位)累升1.28%、及CCL Mass累升0.97%。下周指數開始反映復活長假的市況，CCL的升勢及升幅仍有待觀察。

另外，CCL今日起，成份屋苑數目由128個增加至133個，當中港島有38個，九龍有37個，新界東有27個及新界西有31個。新增成份屋苑有5個，分別港島區囍匯，九龍區現崇山，新界東嵐山，新界西尚悅及瓏門。

其他報道

「新香港人」629萬購淘大2房 長情業主36年賺22倍

港島南岸晉環上載樓書 實用289方呎起

晉環下周開價 首推料不少於160伙

21 BORRETT ROAD天台特色戶3.4億沽 呎價12.6萬

多相︳御海灣ll開放三個現樓示位

業主移民 柏傲山4房3498萬沽

晉環逸南開售在即 南灣「大一房」2750萬易手