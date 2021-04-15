毗鄰洋房業主為騰訊前高層

是次買家支付約2,553.74萬元作稅款，相等於樓價4.25%，即買家以「首置」名義入市。據了解，方仁宙為資深投資者方勳家族成員，他與父親方勳過去曾購入不少豪宅物業，如2012年以8,800萬元購入中半山The Albany高層戶，實呎約3.45萬元，一度創該屋苑標準戶呎價新高紀錄。上述洋房毗鄰的77A Peak Road，今年2月亦已售出，成交價5.98億元，以洋房實用面積7388方呎計，即實呎80,942元，買家為騰訊集團前高級執行副總裁李海翔（Li Haixiang）。