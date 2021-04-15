創投基金創辦人方仁宙6億購山頂道洋房
文章日期：2021年4月15日 16:37
九倉（0004）持有、會德豐銷售的山頂道77/79 PEAK ROAD，早前連環沽出5幢洋房，有關買家陸續曝光。土地註冊處顯示，項目77B Peak Road上月以逾6億元沽出，實用面積6,676方呎，連2,947方呎花園，停車位面積1,181方呎，實呎約9萬元，買家為方仁宙（FANG YAN ZAU ALEXANDER）及陳英珮（CHAN YING PUI JOSEPHINE），前者為本港創投基金「海闊天空創投」的創辧人。
毗鄰洋房業主為騰訊前高層
是次買家支付約2,553.74萬元作稅款，相等於樓價4.25%，即買家以「首置」名義入市。據了解，方仁宙為資深投資者方勳家族成員，他與父親方勳過去曾購入不少豪宅物業，如2012年以8,800萬元購入中半山The Albany高層戶，實呎約3.45萬元，一度創該屋苑標準戶呎價新高紀錄。上述洋房毗鄰的77A Peak Road，今年2月亦已售出，成交價5.98億元，以洋房實用面積7388方呎計，即實呎80,942元，買家為騰訊集團前高級執行副總裁李海翔（Li Haixiang）。
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