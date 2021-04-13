新冠疫情受控，外界預計今年本港與中國內地有望通關，屆時經濟及商業活動有望重拾升軌。世邦魏理仕公布《2021年第一季市場觀點》，報告指投資基金仍活躍於本港商業房地產市場，寫字樓和工廈的租賃需求，較去年有所改善。世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平指，香港經濟有望在今年出現較明顯反彈，預計對商業地產的需求逐漸上升，但寫字樓、商舖因物業空置率高，其租金仍然受壓，難見反彈。