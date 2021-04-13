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世邦魏理仕：甲廈租金首季跌幅放緩 按季跌3.3%

文章日期：2021年4月13日 16:46

新冠疫情受控，外界預計今年本港與中國內地有望通關，屆時經濟及商業活動有望重拾升軌。世邦魏理仕公布《2021年第一季市場觀點》，報告指投資基金仍活躍於本港商業房地產市場，寫字樓和工廈的租賃需求，較去年有所改善。世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平指，香港經濟有望在今年出現較明顯反彈，預計對商業地產的需求逐漸上升，但寫字樓、商舖因物業空置率高，其租金仍然受壓，難見反彈。

陳續指，今年第一季甲級商廈租賃達84.05萬方呎，按季增長26.8%，是連續四個季度錄得上升；另外，中環、金鐘區淨吸納量增加至2.77萬方呎，連續第二季出現正數，而甲廈租金方面，整體按季跌3.3%，跌幅收窄。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，今年首季寫字樓的租賃個案以1萬方呎以下個案為主，雖然氣氛逐步改善，但因空置率高，預計今年全年寫字樓租金將跌5%至10%。

商舖方面，世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖資深董事溫運強指，今年首季街舖空置率達17.8%，按季升2.1個百分點，租金維持平穩，預計隨著社交距離措施逐步放寬，零售市場氣氛將轉佳。

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