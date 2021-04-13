3月二手夾屋登記53宗涉3.94億 齊創歷史新高
文章日期：2021年4月13日 16:25
二手交投暢旺，連帶資助性房屋的市道亦受帶動；中原最新研究報告指，今年3月二手夾屋買賣合約登記錄得53宗(具體反映2月市況)、涉及總值3.94億元，相較2月錄27宗、涉及總值1.95億元，按月分別大幅上升96.3%及1.02倍，相關宗數及金額，均是自1999年6月有記錄以來，齊創近22年來的歷史單月新高，顯示2月新春期間樓市暢旺，二手夾屋交投上揚。
按季方面，2021年首季二手夾屋買賣合約登記錄得94宗、涉總值6.91億元，較2020年第四季錄71宗及5.46億元，按季分別上升32.4%及26.6%，金額是創22年歷史按季新高，宗數則是創自2009年第三季103宗後的逾11年按季新高。
按金額分類方面，2021年首季以價值650萬至700萬元二手夾屋買賣錄得最多升幅，錄15宗，按季急升2.75倍；價值600萬至650萬元的買賣錄17宗，按季急增1.13倍；價值700萬元以上的買賣錄57宗，按季上升5.6%；價值600萬元或以下的買賣錄5宗，與上季相同，未有變幅。
今年首季買賣登記金額最高的成交，是3月何文田欣圖軒第2座中層D室，成交價錄1,120.0萬元，兼創歷年新高。至於今年首季買賣登記最多的夾屋屋苑，為將軍澳疊翠軒，錄25宗，總值1.7億元；其次是葵涌浩景臺，錄14宗，總值9,221.6萬元；馬鞍山雅景臺錄11宗，排名第三位，總值8,094.0萬元。
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