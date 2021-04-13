按季方面，2021年首季二手夾屋買賣合約登記錄得94宗、涉總值6.91億元，較2020年第四季錄71宗及5.46億元，按季分別上升32.4%及26.6%，金額是創22年歷史按季新高，宗數則是創自2009年第三季103宗後的逾11年按季新高。

按金額分類方面，2021年首季以價值650萬至700萬元二手夾屋買賣錄得最多升幅，錄15宗，按季急升2.75倍；價值600萬至650萬元的買賣錄17宗，按季急增1.13倍；價值700萬元以上的買賣錄57宗，按季上升5.6%；價值600萬元或以下的買賣錄5宗，與上季相同，未有變幅。

今年首季買賣登記金額最高的成交，是3月何文田欣圖軒第2座中層D室，成交價錄1,120.0萬元，兼創歷年新高。至於今年首季買賣登記最多的夾屋屋苑，為將軍澳疊翠軒，錄25宗，總值1.7億元；其次是葵涌浩景臺，錄14宗，總值9,221.6萬元；馬鞍山雅景臺錄11宗，排名第三位，總值8,094.0萬元。