首季棄租72萬呎樓面

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，首季寫字樓整體呎租57.4元，較2019年首季度高峰75.9元下跌24.4％；中區退租情況最為嚴重，首季負吸納量逾20萬方呎，並令區內平均呎租連跌9個季度，失守100元水平，見98.3元，按年下跌21.4％。由於單季負吸納量已達到有紀錄以來新高，市場上出現的任何新供應都可能令租金進一步下調。新寫字樓項目將於明年相繼落成，屆時將會有達420萬方呎新供應(主要集中於東九)，相信吸引大型企業於下半年頂租。

料餐飲業租金帶頭回升

戴德梁行執行董事及香港寫字樓部主管韓其峰指，雖然市場氣氛回復，但租客依然保持謹慎態度。本年首季棄租樓面達724,000方呎，當中消費品、製造與採購行業佔34%、銀行與金融業佔23%。

雖然寫字樓租金持續下跌，但零售市場預計今年將逐步回復。戴德梁行執行董事及香港商舖部主管林應威指出，2月份零售數字分別受惠於珠寶和手錶及時尚與配飾的驅動，期內零售銷售按年增長30%。政府以派發消費券形式代替派錢，有利刺激零售及餐飲行業。該行預計零售商戶租金將在今年往後時間保持平穩，當中餐飲業租金將有帶頭回升的趨勢。

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