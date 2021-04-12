路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，山水盈2019年開始銷售，截至昨日已累售271伙單位，佔項目逾8成，成交金額約34億元，當中開放式及兩房戶已全數沽清。

她指，今日將上載新價單，本周五開賣，全數推出項目餘下的户型，為第8座3房1套連工作開及洗手間，共22伙，實用面積980至1,006方呎。以最高12%折扣計算，折實實呎由11856至13727元，折實1161.9萬至1380.9萬元。

同時，路勁提供「90天及210天Super Lux 36」付款計劃，可享7成一按，首3年供息不供本，首3年為P減3厘，適合分層戶及洋房買家選用。

封海倫續指，餘下的20個洋房招標形式發售，早前洋房成交實呎介乎17000至30000元。項目由2019年推出，其中三分一為內地客，最高呎價的1號洋房由本地客購入。她亦透露，黃竹坑站晉環的示範單位已準備就緒，待預售樓花同意書獲批後，最快今個月內推出。

記者 沈慧盈