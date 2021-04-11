業主反價 十大屋苑周末19宗跌24%
文章日期：2021年4月11日 18:21
二手交投暢旺下，部份業主反價，令本周末十大屋苑交投回落。中原地產統計，十大屋苑周末錄19宗成交，較上周回落24%，當中上周末錄得4宗成交的鰂魚涌康怡花園，周末錄得零成交，但成交數字已連續8周企穩雙位數水平，交投尚算平穩。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周末是復活節假期，交投較多屬正常現象，本周末為長假後周末，十大屋苑19宗交投已屬正常偏高水平，而在大牛市下，二手大部份業主叫價尚算克制，少部份業主反價，買家普遍願意追價1至2%，反價多於3%即令準買家猶疑，令二手交投略為放慢。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本周末僅錄2宗交投，按周下跌5成，全因二手業主叫價硬淨且進取，買定需追價入市，令交投步伐放慢。嘉湖山莊本周末錄得樂湖居6座中層B室成交，單位實用633方呎，3房套房間隔，成交價673萬元，實呎10632元。原業主於2014年1月以360萬元購入單位，持貨7年，帳面獲利313萬元或87%。
另美聯分行統計，周末十大屋苑共錄約20宗成交，較上周末跌約31%，但仍連續8個周末錄得雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，本月新盤市場熱鬧，整體樓市氣氛向好，然而，由於不少二手筍盤早前已被市場消化，盤源有待補充，部分二手業主叫價趨強硬，令不少準買家入市考慮需時，甚至轉投一手市場，令本周末二手成交量較上周末下跌。
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