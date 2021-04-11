中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本周末僅錄2宗交投，按周下跌5成，全因二手業主叫價硬淨且進取，買定需追價入市，令交投步伐放慢。嘉湖山莊本周末錄得樂湖居6座中層B室成交，單位實用633方呎，3房套房間隔，成交價673萬元，實呎10632元。原業主於2014年1月以360萬元購入單位，持貨7年，帳面獲利313萬元或87%。

另美聯分行統計，周末十大屋苑共錄約20宗成交，較上周末跌約31%，但仍連續8個周末錄得雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，本月新盤市場熱鬧，整體樓市氣氛向好，然而，由於不少二手筍盤早前已被市場消化，盤源有待補充，部分二手業主叫價趨強硬，令不少準買家入市考慮需時，甚至轉投一手市場，令本周末二手成交量較上周末下跌。