同時，CCL(中小型單位)報181.41點，創33周、即逾8個月新高，按周升0.50%；CCL(大型單位)報180.78點，創72周(即2019年11月後)、即近1年半新高，按周升0.73%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL四大整體指數持續一周齊升、一周齊跌，走勢一致；近5周公布的四大指數，同步齊升3周，齊跌2周，其中CCL累升2.33%、CCL Mass累升1.73%、CCL(中小型單位)累升2.00%、CCL(大型單位)累升4.12%，整體樓價明顯呈反覆向上格局。

他續稱，復活節長假期間，二手成交持續暢旺，相信樓價繼續反覆上升，將於4月下旬公佈的CCL開始反映；CCL目標挑戰190點，期望2021年年中前後達到。

分區方面，四區樓價三升一跌，走勢各自反覆向上；當中港島CCL Mass報187.93點，按周升2.07%，升幅為8周即約2個月以來最大；九龍CCL Mass報178.31點，按周升0.01%；新界東CCL Mass報193.15點，按周升0.44%。不過，新界西CCL Mass報168.17點，按周跌0.28%。

以近5周計，新界西CCL Mass升幅顯著，累升2.72%；同期九龍累升1.67%、新界東累升1.51%、港島累升1.10%，相信新一輪升浪再由新界西領軍。