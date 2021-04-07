上月樓宇買賣登記破9000宗 社運疫情後首見
文章日期：2021年4月7日 17:20
土地註冊處數據顯示，上月全港共錄9,057宗樓宇買賣登記（數字主要反映今年2月中旬至3月上旬的樓市實際狀況），較2月的7,554宗增加20%，創22個月新高，並為期內首破9000宗大關。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，雖然新盤略為回氣，但疫情好轉，二手市場依然暢旺，預期整體樓宇買賣登記可連月再闖高位，而上月為2019年中社會運動爆發以來的新高；月內整體物業登記總值升29%，錄得811.06億元，同為22個月新高及於期內首破800億元水平。
上月一手私宅買賣登記量平穩微降，主因是月內暫未有大型新盤登記，主要靠伙數規模較少的新盤及貨尾持續銷售為主，故只能按月維持平穩走勢，月內一手私宅買賣登記按月微跌1%，錄得1,541宗登記；登記總值則升16%，錄得200.55億元。至於3月份一手私宅登記量最多的3個新盤分別為帝御‧嵐天(301宗)、SEA TO SKY (148宗)及GRANDE MONACO (119宗)。
二手住宅市場方面，受惠疫情轉穩，剛性需求持續釋放，農曆新年後入市步伐進一步加快，帶動二手私宅買賣登記表現一枝獨秀，3月份共錄得5,379宗登記，按月大升29%，為2012年12月以來的100個月(即逾8年來)的單月新高，並首度突破5000宗大關；而月內登記總值更大升36%，錄489.16億元。
至於非住宅市場方面，農曆新年過後，雖然純車位買賣登記略見回順，但工商舖市道卻加速回暖，工、商及舖三個範疇全面上升，當中在商廈登記量大幅反彈近九成及工廈亦錄得近四成升幅刺激下，令上月整體工商舖及其他物業登記量回升4%，共錄得1,342宗，而期內登記金額亦升15%，錄得78.36億元。
其他報道
宏利租觀塘ITT四層涉逾14萬呎樓面 近兩年大最大宗甲廈租賃交易
YOHO Town三房放即晚微減1%後1040萬易手 18年賺四倍