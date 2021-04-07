上月一手私宅買賣登記量平穩微降，主因是月內暫未有大型新盤登記，主要靠伙數規模較少的新盤及貨尾持續銷售為主，故只能按月維持平穩走勢，月內一手私宅買賣登記按月微跌1%，錄得1,541宗登記；登記總值則升16%，錄得200.55億元。至於3月份一手私宅登記量最多的3個新盤分別為帝御‧嵐天(301宗)、SEA TO SKY (148宗)及GRANDE MONACO (119宗)。

二手住宅市場方面，受惠疫情轉穩，剛性需求持續釋放，農曆新年後入市步伐進一步加快，帶動二手私宅買賣登記表現一枝獨秀，3月份共錄得5,379宗登記，按月大升29%，為2012年12月以來的100個月(即逾8年來)的單月新高，並首度突破5000宗大關；而月內登記總值更大升36%，錄489.16億元。

至於非住宅市場方面，農曆新年過後，雖然純車位買賣登記略見回順，但工商舖市道卻加速回暖，工、商及舖三個範疇全面上升，當中在商廈登記量大幅反彈近九成及工廈亦錄得近四成升幅刺激下，令上月整體工商舖及其他物業登記量回升4%，共錄得1,342宗，而期內登記金額亦升15%，錄得78.36億元。

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