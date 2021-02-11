宏利又指，是次承租為宏利代理人團隊增長計劃的一部分，宏利將成為ITT的旗艦租戶之一，進駐合共四個樓層。宏利近年致力大幅擴展代理人團隊，未來亦會繼續加強招募。截至2020年底，宏利香港旗下共有10,706名代理人，過去十年代理人數目增長逾一倍。

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，很高興能簽訂這項租務交易，以此作為公司加快拓展代理人團隊的計劃之一，並進一步推動公司業務的持續增長。隨著客戶的保障需求不斷提升，公司已訂下目標以實現代理人數目達致雙位數字的年度增幅。這充分印證宏利香港在業務增長方面的雄圖願景及長遠承諾，並進一步鞏固我們在金融業的領導地位。

ITT將成為宏利於九龍東的第四座甲級辦公大樓。宏利香港自2009年已進駐宏利金融中心，並於2013年購入宏利大樓，其後於2020年將代理人辦公室擴展至海濱匯。這四座辦公大樓令宏利成為九龍東的最大僱主之一。世邦魏理仕香港「顧問及交易服務 – 辦公樓」副總裁簡儒德（Rhodri James）表示，作為宏利長期的租務顧問夥伴，很高興能協助宏利落實ITT辦公室選址，以支持其業務增長。ITT是九龍東最受歡迎的甲級商廈之一，提供高規格及靈活實用的布局設計，讓宏利為其代理人打造可持續及具前瞻性的工作環境。