剛過去周末25宗 較前周末升九成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日二手市場較一手市場暢旺，買家於一手貨尾覓盤，由於單位主要是千萬元以上的中價物業，未能吸納上車客源。二手成交則十分熾熱，可承造高成數按揭的上車盤深受用家歡迎，嘉湖山莊5日假期錄得13宗成交，成十大屋苑之首。疫情放緩，疫苗接種進展順利，市場上無負面消息，只要買家出價合理，業主樂意沽貨。

另美聯分行統計，十大屋苑5天長假共錄約62宗成交，較去年同期增逾1倍，並創自2012年同期長假以來9年新高。至於剛過去周末十大屋苑共錄約29宗成交，較前周末急增約70.6%，重上20宗以上水平。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，今年復活節連假市民繼續留港度過，雖然新盤項目熱賣，吸納部分準買家購買力，二手業主有見交投暢旺，惜售情況亦較明顯，普遍收窄議幅甚至反價出售單位，相信樓價將繼續反覆向上。隨著本月多個新盤部署推售，料將刺激整體樓市氣氛造好。