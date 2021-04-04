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帝御‧星濤今售兩伙 天台特色戶呎售1.75萬

文章日期：2021年4月4日 21:25

香港小輪（0050）和帝國集團合作發展的屯門青山灣帝御‧星濤，今日售出約兩伙，其中2座19樓16室，屬實用面積300方呎連218方呎天台特色戶，以525.78萬元售出，折合實呎17526元。

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