Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
網上課程
即時地產新聞
帝御‧星濤今售兩伙 天台特色戶呎售1.75萬
文章日期：2021年4月4日 21:25
Share
prev
next
香港小輪
（0050）
和帝國集團合作發展的屯門青山灣帝御‧星濤，今日售出約兩伙，其中2座19樓16室，屬實用面積300方呎連218方呎天台特色戶，以525.78萬元售出，折合實呎17526元。
相關新聞
代理:復活節5日長假可錄200宗一手成交
城中駅三房呎價逼1.7萬 9年升值85%
復活節兩日逾50宗一手成交
長假首天連錄3宗逾億成交 長實21 BORRETT 呎價逾7.2萬沽
寶翠園呎價逼2.7萬 10個月新高
大阪樓市具潛力 代理變身發展商 創理想回報
樓盤點睛：大灣區、英國、泰國樓盤推介
朗屏8號套4房戶1248萬沽 創二手新高價
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款