中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，近四周計，CCL四大整體指數持續齊升齊跌，走勢一致。即使今周齊跌，但四大整體指數仍比上一次低位高，每次高位亦比上一次高，走勢顯著向上。近四周計，CCL累升1.78%、CCL(中小型單位)累升1.49%、CCL Mass累升1.17%及CCL(大型單位)累升3.37%，整體樓價向上趨勢明顯。在用家支持下，二手成交持續暢旺，相信樓價繼續反覆向上。CCL目標挑戰190點，期望2021年年中前後達到。

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass最新則報182.48點，按周跌0.55%。CCL(中小型單位)報180.50點，按周跌0.34%。CCL(大型單位)報179.48點，按周跌0.30%。四大整體指數上周同樣急升後，今周正常回軟，但仍然高於各自的低位。CCL較前周低位178.59點高出1.74點、CCL Mass高出1.44點、CCL(中小型單位)高出1.44點及CCL(大型單位)高出3.26點。

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