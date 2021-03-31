工商舖市道方面，施永青估計，最快下半年中央會開放內地人來港消費，「在中、美兩國角力中，中央不會想讓外國看到香港一池死水」。他預期，舖市的租金及成交價已經見底，而寫字樓市道方面，在中國實體經濟基礎支持下，可支持香港金融發展，能扭轉現時外資撤出帶來的影響。

他續指，香港與大灣區其他城市相比，仍具有本身特色，包括仍然是行資本主義、一般仍然行使普通法，除非涉及政治議題，香港人相對內地人，仍有較大人身自由等。

另外，中原集團旗下公司香港房友圈，舉行策略合作夥伴簽約儀式，中原中國內地副總裁兼華南區總裁李耀智指，去年受疫情影響，港人到大灣區購買的一手樓成交量約16100宗，較2019年跌46％，總成交金額超過309億元人民幣，同比跌約40％，其中最多人投資城市為珠海。

記者:歐陽慧恩