美聯黃建業：「新香港人」及熱錢入市 全年樓價升8%
文章日期：2021年3月30日 17:36
近期樓市交投熾熱，美聯集團（1200）主席黃建業表示，今年首季住宅交投暢旺，而且旺勢有延續跡象，預計首季一手銷售量及二手註冊量皆按年顯著上升。如年內中港未能通關，料全年樓價錄約8%升幅，而「新香港人」更屬龐大購買力，新資金流入超級豪宅市場，刺激大額成交。
黃表示，自去年底疫情放緩後，住宅物業成交已反彈，據美聯估計，今年首季新盤銷售量可達3,900伙，按年升逾6成；首季二手註冊量將達14,700宗，按年升逾7成。雖然資金持續湧港，但本港失業率持續高企，難令業主於旺市中加價，加上部分移民家庭或售出本地物業套現，降價求售的移民盤數目亦正上升，減慢首季樓價上升速度。不過，黃建業強調，移民因素對樓價影響料短暫，移民盤逐步被市場消化後，買家或須「追價」入市，從而推高樓價。
此外，有見更多中資企業來港扎根，管理層及高級管理人員需要在香港置業，市場將會持續出現「新香港人」入市的大額成交個案；今年首兩個月，內地買家佔個人買家，於香港一手逾1億元住宅註冊量的比率達25%。綜合土地註冊處數據，無論一手私宅或二手住宅內地買家比率，均呈現上升趨勢。
展望後市，黃認為樓市基本因素未變，利好利淡互相制衡。受惠熱錢流入以及「新香港人」開始入市，樓價已重拾上升軌跡，預計交投續旺。
美聯去年扭虧為盈，賺1.32億元，2019年虧損約為6892.4萬元。每股盈利為0.1836元，不派末期息。
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