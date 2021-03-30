黃表示，自去年底疫情放緩後，住宅物業成交已反彈，據美聯估計，今年首季新盤銷售量可達3,900伙，按年升逾6成；首季二手註冊量將達14,700宗，按年升逾7成。雖然資金持續湧港，但本港失業率持續高企，難令業主於旺市中加價，加上部分移民家庭或售出本地物業套現，降價求售的移民盤數目亦正上升，減慢首季樓價上升速度。不過，黃建業強調，移民因素對樓價影響料短暫，移民盤逐步被市場消化後，買家或須「追價」入市，從而推高樓價。

此外，有見更多中資企業來港扎根，管理層及高級管理人員需要在香港置業，市場將會持續出現「新香港人」入市的大額成交個案；今年首兩個月，內地買家佔個人買家，於香港一手逾1億元住宅註冊量的比率達25%。綜合土地註冊處數據，無論一手私宅或二手住宅內地買家比率，均呈現上升趨勢。

展望後市，黃認為樓市基本因素未變，利好利淡互相制衡。受惠熱錢流入以及「新香港人」開始入市，樓價已重拾上升軌跡，預計交投續旺。

美聯去年扭虧為盈，賺1.32億元，2019年虧損約為6892.4萬元。每股盈利為0.1836元，不派末期息。

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