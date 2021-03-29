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本月新盤成交撲1150宗 尚譽開放戶呎售3.2萬
文章日期：2021年3月29日 14:47
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本月整體新盤成交邁向1150宗之際，恒地
（0012）
旗下已屆現樓的北角尚譽，今日新錄一宗一手成交，以678.447萬元售出31樓B室，屬實用207方呎開放戶，折合實呎32775元。
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