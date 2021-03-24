中原新近亦進駐大埔白石角，以月租近40萬元租入三個相連舖，面積合共2345方呎，屬區內面積最大代理舖位，可容納80人。此外，公司亦投放更多資源開拓大灣區業務，繼荃灣如心廣場，最近新增荃灣南豐中心作為大灣區銷售第二據點，面積近2000方呎。陳續指，現時中原香港分行數目約450間、人手約6000人，目標全年分行數目增加50間、人手增加1200人。

另一方面，美聯住宅部行政總裁布少明表示，即將踏入第二季，美聯積極擴充，當中新界東新盤料將陸續出擊，美聯正在大埔區內擴軍備戰，最近斥資於大埔白石角重點開行，而全新龍頭舖率先啟用。布少明續指，美聯年內目標新添30間分行，增聘近1000名前線員工，強化團隊實力。

另外，美聯住宅部營運總監張子存表示，是次租用的白石角海鑽．天賦海灣地下相連舖位，面積約2,200方呎，舖位月租約20萬元，可容納近50位員工。