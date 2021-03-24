市旺鬥插旗 中原百萬租御龍山兩舖 美聯20萬租白石角龍頭舖
文章日期：2021年3月24日 16:54
一、 二手物業交投市況暢旺，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首季樓市回勇，預測今年整體樓價升幅15%，預計年底前中原城市領先指數CCL可突破200點，再創歷史新高。他續指，中原於今年首季，已增聘300名代理及增設18間分行，當中屬新盤供應重鎮的新界已增設11間分行，包括最近以月租合共逾100萬元租入火炭御龍山兩個舖位，屬中原新界區分舖租金歷來最貴。
中原新近亦進駐大埔白石角，以月租近40萬元租入三個相連舖，面積合共2345方呎，屬區內面積最大代理舖位，可容納80人。此外，公司亦投放更多資源開拓大灣區業務，繼荃灣如心廣場，最近新增荃灣南豐中心作為大灣區銷售第二據點，面積近2000方呎。陳續指，現時中原香港分行數目約450間、人手約6000人，目標全年分行數目增加50間、人手增加1200人。
另一方面，美聯住宅部行政總裁布少明表示，即將踏入第二季，美聯積極擴充，當中新界東新盤料將陸續出擊，美聯正在大埔區內擴軍備戰，最近斥資於大埔白石角重點開行，而全新龍頭舖率先啟用。布少明續指，美聯年內目標新添30間分行，增聘近1000名前線員工，強化團隊實力。
另外，美聯住宅部營運總監張子存表示，是次租用的白石角海鑽．天賦海灣地下相連舖位，面積約2,200方呎，舖位月租約20萬元，可容納近50位員工。
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