明報記者 李舒盈

雖然本港去年初爆發新冠病毒疫情，導致整體經濟下行，但受政府放寬高成數按保效應刺激，二手市場交投持續暢旺。事實上，自去年3月至今，十大屋苑已累錄近3700宗二手成交，並連續13個月每月破200宗水平。資料顯示，對上一次最長的旺市，是2014年3月至2015年1月，當時十大屋苑連續11個月每月逾200宗成交，合共3542宗買賣。值得留意，本月十大屋苑中，有7個屋苑平均呎價均較上月上升，反映樓市升勢全面。

嘉湖本季157宗 複式逾千萬易手

首季十大屋苑中，半數屋苑成交量破百宗水平，包括鰂魚涌太古城、將軍澳新都城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園。其中嘉湖山莊涉157宗佔逾15%，為十大屋苑中最多成交的屋苑。市場消息稱，嘉湖山莊剛錄得罕有複式成交，位於麗湖居3座頂層一個複式戶，實用面積1002方呎，以1055萬元易手，實呎10,529元。屋苑對上一宗同類複式成交為麗湖居4座頂層戶，實用面積986方呎，去年8月以990萬元成交，實呎10,041元。

太古城本月均呎逼2萬 六成客購3房

另外，本季錄121宗二手成交、僅次於嘉湖山莊的鰂魚涌太古城，本月平均實呎逼近2萬元，較去年同期18,601元升約7％。中原高級區域營業董事張光耀表示，太古城日前單日連錄4宗成交，令本月成交量增至33宗，其中有超過六成為3房大單位，反映換樓客入市殷切。

此外，將軍澳新都城交投熾烈，本月暫錄約46宗二手成交，較上月全月36宗升近三成外，成交量更創2014年1月以來新高，推高屋苑本季成交量至117宗水平。中原副區域營業經理張鎮邦表示，新都城2期3座低層A室，實用面積441方呎，2房間隔，以713萬元易手，實呎16,168元。原業主2010年12月296萬元買入單位，帳面獲利417萬元或約1.4倍。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，購買力於農曆新年後湧現，政府放寬限聚令，在睇樓活動增加下有助物業交投；加上本港陸續展開接種疫苗工作，預料疫情陸續減退及經濟活動恢復，勢增加買家入市信心，預期下季樓市氣氛持續熾熱，十大屋苑亦有機會保持約千宗水平。

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