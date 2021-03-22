尖沙嘴舖17.7％空置創新高

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋指，由於尖沙嘴區商戶結構以遊客相關行業為主，加上期內住戶租戶租約期滿遷出，令區內舖位空置率逆市上升。其餘地區則因租金下跌，吸引短租行業如口罩店、賀年用品店及散貨場等商戶進駐。事實上，飲食及民生消費的商戶如超市、雜貨、零售等亦進駐一線地段，租戶組合更多元化。以尖沙嘴傳統售賣珠寶鐘錶等的海防道，近日亦出現口罩店及古早味蛋糕點出現。

對於短租會否成為常態，美聯旺舖董事盧展豪預期短租稍後或會消失，主要由於市場受惠多項利好因素，珠寶鐘錶、藥房及化妝品等行業，料會在通關後租賃活動開始活躍，今年舖市有望復甦。他又指，舖市最黑暗時候已過去，加上疫苗開始接種，疫情有望完結，中港通關後促進內地旅客來港消費。此外，港府派發消費券會振興消費，相信未來各主要購物區的空置率將會回落，而尖沙嘴區有機會因旅客來港，反彈幅度較大。他預計，在較低基數效應下，今年核心區舖的租售價將升10％至15％，較非核心區的民生舖8％至10％升幅為高。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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