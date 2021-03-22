東涌本月至今錄得91宗成交，成交量已逼近上月全月成交量100宗水平，區內業主隨二手交投急增，將單位反價放售。中原地產分區營業經理林溢斌表示，東涌藍天海岸本月至今錄得13宗成交，已追平上月全月成交量，平均實呎13633元。最新成交為藍天海岸3座中層A室，實用面積781方呎，3房套房間隔，原先叫價980萬元放售，由於市旺，業主反價逾2%至1000萬元，最終以998萬元易手，實呎12778元。原業主2010年425萬元買入單位，帳面獲利573萬元或1.3倍。