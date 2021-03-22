藍天海岸業主反價 3房近千萬易手
文章日期：2021年3月22日 16:17
東涌本月至今錄得91宗成交，成交量已逼近上月全月成交量100宗水平，區內業主隨二手交投急增，將單位反價放售。中原地產分區營業經理林溢斌表示，東涌藍天海岸本月至今錄得13宗成交，已追平上月全月成交量，平均實呎13633元。最新成交為藍天海岸3座中層A室，實用面積781方呎，3房套房間隔，原先叫價980萬元放售，由於市旺，業主反價逾2%至1000萬元，最終以998萬元易手，實呎12778元。原業主2010年425萬元買入單位，帳面獲利573萬元或1.3倍。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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