「大劉」劉鑾雄的渣甸山高士美道2號大屋，新一年度應課差餉租值約739萬元，按年度亦跌逾10%。另外，「超人」李嘉誠自住的南區深水灣道79號大屋，應課差餉租值繼2020/21年度下跌3.7%後，2021/22年度進一步下跌約7.8%，至855.6萬元，而「打工皇帝」霍建寧持有的深水灣道37號大屋，應課差餉租值同樣連跌兩個年度，新一年度租值為717.6萬元，按年度跌7.7%，而該物業2020/21年度跌幅則為4.4%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經