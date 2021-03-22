而同區曾被譽為最貴呎租的景隆街2號A舖，近年已拆細成A1及A2號舖，新一年度應課差餉租值為135.6萬元，比今年度的225.6萬元大跌四成，該舖位2020/21年度應課差餉租值跌幅僅約4.6%。

另外，區內多個巨舖應課差餉租值同樣大跌，內衣品牌Victoria's Secret去年中棄租結業的京華中心約5萬方呎巨舖，應課差餉租值就由2020/21年度的9636萬元大跌24.5%至7272萬元，而羅素街Plaza 2000廣場地下至3樓逾1.5萬方呎前PRADA巨舖，新一年度應課差餉租值亦大跌約32%，至4404萬元，同樣位於羅素街的多個舖位，新一年度應課差餉租值同樣跌逾三成。

值得一提的是，雖然多個核心區舖位租值大跌，但以往藥房林立的上水區，雖然在疫情下缺乏水貨客，但區內多個來自新康街、新豐路、龍琛路的舖位，新一年度應課差餉租值僅跌約10至15%，跌幅相對市區較細。