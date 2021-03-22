波斯富街前眼鏡88舖 租值按年跌逾5成
文章日期：2021年3月22日 09:15
隨著新冠肺炎肆虐1年多，本港舖位租金未止跌。據差餉物業估價署最新公開資料，多個核心區最新2021/22年度應課差餉租值大跌，其中眼鏡88在2017年底遷出後一直未獲長租的銅鑼灣波斯富街65號地舖，連同閣樓部份，新一年度應課差餉租值為117.6萬元，比2020/21年度的240萬元大跌51%，跌幅比今年度的約20%大增，若對比2018/19年度的318萬元，更連跌三個年度共63%。
而同區曾被譽為最貴呎租的景隆街2號A舖，近年已拆細成A1及A2號舖，新一年度應課差餉租值為135.6萬元，比今年度的225.6萬元大跌四成，該舖位2020/21年度應課差餉租值跌幅僅約4.6%。
另外，區內多個巨舖應課差餉租值同樣大跌，內衣品牌Victoria's Secret去年中棄租結業的京華中心約5萬方呎巨舖，應課差餉租值就由2020/21年度的9636萬元大跌24.5%至7272萬元，而羅素街Plaza 2000廣場地下至3樓逾1.5萬方呎前PRADA巨舖，新一年度應課差餉租值亦大跌約32%，至4404萬元，同樣位於羅素街的多個舖位，新一年度應課差餉租值同樣跌逾三成。
值得一提的是，雖然多個核心區舖位租值大跌，但以往藥房林立的上水區，雖然在疫情下缺乏水貨客，但區內多個來自新康街、新豐路、龍琛路的舖位，新一年度應課差餉租值僅跌約10至15%，跌幅相對市區較細。
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