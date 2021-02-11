近7周計，CCL三大整體指數齊升5周，齊跌2周，齊升多於齊跌，呈反覆向上走勢。7周計，CCL累升2.03%、CCL_Mass累升1.94%、CCL(中小型單位)累升2.22%，即5升2跌相抵後仍錄得明顯上升，樓價走勢反覆向上。

按地區劃分，新界西CCL_Mass最新報169.37點，按周升2.11%，升幅是8周最大，兼創32周新高。上一次新界西指數創短期高位，是2021年1月份。當時指數由163點單周急升至167點水平，是第四波疫情後，四區中首個反彈的指數，反映用家主導下，新界西樓價率先上揚。

九龍CCL_Mass報175.78點，按周升0.06%，連升4周共4.15%，兼創10周新高，升勢顯著。 港島CCL_Mass報184.08點，按周跌2.28%，連升2周後正常回軟。 新界東CCL_Mass報187.61點，按周跌0.36%，連跌3周共2.16%。分區樓價輪流創短期新高，繼續各自發展。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今周新界西指數再創短期新高，連升2周，兼升幅顯著，上周升1.32%，今周擴大至2.11%，兩周累升3.45%，有跡象顯示樓價進入新一輪升浪，整體樓價走勢繼續由新界西帶領。

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