綜合市場資訊,3月迄今整體一手單位累積銷售量約780宗,其中長實(1113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY,本月暫錄逾140宗成交之際,長實地產投資董事郭子威表示, SEA TO SKY預計最快下星期可獲批發入伙紙,並隨即封盤,涉餘貨約200伙,估計最快兩個月後再以現樓形式發售,屆時將削減折扣優惠5%。SEA TO SKY去年6月底開售至今累沽約1200伙、套現總金額逾130億元。