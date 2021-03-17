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億京安全街18號首輪開售沽25伙　套現逾2.3億

文章日期：2021年3月17日 16:57

政府撤辣後，非住宅物業成交顯著增加。億京趁勢推售粉嶺安全街18號樓花工廈項目。億京發展及策劃項目及銷售策劃總監潘志才表示，首輪共推出7至12樓合共84個工作室，建築面積由1,572至2,040方呎，售價約761.9萬元起，呎價由約4,790元入場。他指，項目在昨日開售，售出25伙，佔可供發售約30%，用家及投資者各佔一半。潘氏續指，近期粉嶺工業物業及地皮交投熾熱，反映市場對工業項目的需求，而項目首批放售單位有折讓，未來推售單位將有加價空間。

 

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

 

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