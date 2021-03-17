政府撤辣後，非住宅物業成交顯著增加。億京趁勢推售粉嶺安全街18號樓花工廈項目。億京發展及策劃項目及銷售策劃總監潘志才表示，首輪共推出7至12樓合共84個工作室，建築面積由1,572至2,040方呎，售價約761.9萬元起，呎價由約4,790元入場。他指，項目在昨日開售，售出25伙，佔可供發售約30%，用家及投資者各佔一半。潘氏續指，近期粉嶺工業物業及地皮交投熾熱，反映市場對工業項目的需求，而項目首批放售單位有折讓，未來推售單位將有加價空間。