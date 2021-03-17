維港滙I今次輪開售 首半小時沽約25伙
文章日期：2021年3月17日 11:54
3月新盤市況持續活躍，會德豐、信置（0083）和嘉華（0173）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙I，今日以折實均呎26305元，次輪公開發售108伙，現場消息指，至上午11時30分，即正式開售首半個小時，暫時售出約25伙。
維港滙I是次以發價單形式發售的108伙，屬實用286至794方呎的1房至3房戶型，折實售價由731.1萬至2345.2萬元，預計整批沽清可套現逾15億元。此外，今日亦有另外15伙以招標形式發售。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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