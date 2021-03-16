相對於經濟，香港樓巿近期交投重見活躍，根據香港置業的統計，20個主要屋苑一個星期錄得破百宗成交，為8年多的高位，而美聯物業也指出，35個熱門屋苑一個星期錄得153宗二手交投，也是45星期的第三高。

經濟差而樓巿重現活力，一是供應短缺，二是全球放水救巿，但當大部份人收入下跌，甚至失業率惡化，如樓價反而拗腰上升，只會進一步做成社會分化和增加社會怨氣。

早前主管港澳事務的國務院副總理韓正參加港區全國人大小組會時，提到香港的房屋問題。他表示：「香港住房問題，有香港的歷史，有香港發展的過程，解決這個問題難度是很大的，但總要有解決開始的時候，如果一直這樣，沒有、也形不成共識，也沒有辦法，一有辦法就在立法會『拉布』，最後損害的是全港老百姓利益。」不知道香港政府會否就此作出真正的回應？

陸振球

明報投資及地產版主編