服務式住宅變陣 柏寓租客可攜寵物入住
文章日期：2021年3月15日 18:38
近年飼養寵物人士增加，信和集團旗下部分服務式住宅，推出「可攜帶寵物入住」服務式住宅，當中尖沙嘴柏寓 (The Camphora)，是市面上少有的「可攜帶寵物入住」服務式住宅，租戶攜帶寵物入住柏寓，並不會額外徵收費用，而在入住前，房間會進行深層消毒清潔，蒸氣清潔程序滲透地毯及窗簾，清除細菌、污垢、灰塵、黴菌及病毒，而且清潔劑確保對住客及寵物無害，為主人及寵物提供最佳的居住環境。
信和集團租務部租務副總經理黎曉丹表示，今年信和集團將於旗下租務住宅品牌Sino Suites及黃金海岸住宅全面增設家居智能系統，例如加入手機遙距控制冷氣機及燈光開關等智能元素，並積極陸續翻新物業，投放於物業增值的資金較去年同期增加15%。她又指，有部分港人正計劃裝修、等待收樓或準備移民，需要短租期的居住地方，故會選擇租期較靈活且優質的服務式住宅。此外，她又指，由於疫情關係，旗下物業租戶群，由來港工作的外藉人士轉變為本地客，而本地家庭或情侶對住宅租務的查詢亦較去年同期增加20%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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