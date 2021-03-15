信和集團租務部租務副總經理黎曉丹表示，今年信和集團將於旗下租務住宅品牌Sino Suites及黃金海岸住宅全面增設家居智能系統，例如加入手機遙距控制冷氣機及燈光開關等智能元素，並積極陸續翻新物業，投放於物業增值的資金較去年同期增加15%。她又指，有部分港人正計劃裝修、等待收樓或準備移民，需要短租期的居住地方，故會選擇租期較靈活且優質的服務式住宅。此外，她又指，由於疫情關係，旗下物業租戶群，由來港工作的外藉人士轉變為本地客，而本地家庭或情侶對住宅租務的查詢亦較去年同期增加20%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

裕民坊商場命名「裕民坊Yue Man Square (YM2)」 邀原區小店復業

長實：法律程序進行中 不便就何文田站1期作評論

尚悅‧天城6日沽3幢洋房 10號屋售2397萬呎價1.35萬

港島南岸6期每方呎補價9818元 不足3個月跌3%

麗港城本月半月22宗 追平上月全月

長實預告愛海頌下月起削優惠

港鐵今年推4個住宅項目涉逾4000伙

明翹匯尚餘92伙待售 擬下季起提價