除了以智慧科技為市民打造現代化生活外，商場內設有不少零售和休閒餐飲商戶，場內特設「裕民里 Yue Man Lane」，將邀請因重建計劃遷移的小店復業，另「裕民市集 Yue Man Hawker Bazaar」，將聚集了昔日同仁街臨時市場的經營者，以優化的營商環境重新連結新舊社區，保留觀塘獨特文化及人情。「YM2」更增設不少綠色設施及綠化休憩空間，當中包括位於3樓的空中花園。

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