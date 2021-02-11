裕民坊商場命名「裕民坊Yue Man Square (YM2)」 邀原區小店復業
文章日期：2021年3月15日 18:10
觀塘近年大變天，其中市建局觀塘市中心重建計劃第2、3期發展區內的全新商場，正式命名為「裕民坊Yue Man Square (YM2)」，項目連同公共設施，總面積逾35萬方呎，場內更設有全港首個室内空調智能公共運輸交匯處。此外，商場除覆蓋5G無線網絡及免費提供Wi-Fi 6高速上網服務外，亦引入多項智慧科技設施，包括人工智能空調系統、防疫消毒設施機械人、整合實時商場洗手間及育嬰室使用狀況的電子顯示屏等。
除了以智慧科技為市民打造現代化生活外，商場內設有不少零售和休閒餐飲商戶，場內特設「裕民里 Yue Man Lane」，將邀請因重建計劃遷移的小店復業，另「裕民市集 Yue Man Hawker Bazaar」，將聚集了昔日同仁街臨時市場的經營者，以優化的營商環境重新連結新舊社區，保留觀塘獨特文化及人情。「YM2」更增設不少綠色設施及綠化休憩空間，當中包括位於3樓的空中花園。
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