十大屋苑之一的觀塘麗港城，本月交投持續暢旺。中原地產分區營業經理洪金興表示，麗港城本月至今半個月已錄約22宗成交，已追平上月全月成交量，平均實呎14856元，屋苑最新成交位於麗港城16座低層F室，實用面積517方呎(建築面積639方呎)，2房間隔，以730萬元易手，實呎14120元。原業主2014年7月470萬元買入單位，持貨近7年，帳面獲利260萬元或55%。