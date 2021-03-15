麗港城本月半月22宗 追平上月全月
文章日期：2021年3月15日 16:49
十大屋苑之一的觀塘麗港城，本月交投持續暢旺。中原地產分區營業經理洪金興表示，麗港城本月至今半個月已錄約22宗成交，已追平上月全月成交量，平均實呎14856元，屋苑最新成交位於麗港城16座低層F室，實用面積517方呎(建築面積639方呎)，2房間隔，以730萬元易手，實呎14120元。原業主2014年7月470萬元買入單位，持貨近7年，帳面獲利260萬元或55%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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