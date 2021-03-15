長實預告愛海頌下月起削優惠
文章日期：2021年3月15日 16:43
預計第二季獲批預售的長實（1113）深水埗愛海頌，目前尚餘約142伙待售；長實助理首席經理(營業)何家欣表示，集團計劃4月起削減優惠，而愛海頌最新推出「春日食、買、玩賞」優惠，送出hutchgo.com電子禮劵，讓買家可於hutchgo.com及旗下網購平台hutchgo mall使用多項優惠，包括旅遊產品及本地酒店度假體驗、世界各地的人氣零食、時令水果、熱門手信、潮流及高科技熱賣品等；本周五(19日)起，首10名買家可獲贈hutchgo.com電子禮劵價值3.8萬元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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