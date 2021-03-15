東涌東站1期涉1900伙最快年底招標

另今年度將預計推出3個項目招標，分別為東涌配電站及將軍澳百勝角通風大樓，分別提供1,600及550伙，兩項目已到最後城規程序，期望趕及今年推出招標。

至於東涌東站1期住宅發展，將視乎項目協議進展而決定，最快今年底至明年初推出招標，該期提供約1900伙，此將是東涌線延線的首個住宅項目。鄧氏指，東涌東站一帶的物業發展組合尚未落實，僅透露項目包含商業、寫字樓及住宅，以綜合發展模式進行。另港鐵亦正就屯門南延線及北環線首兩期進行設計工作，並計劃採用鐵路加物業的模式作融資。

鄧氏續指，小蠔灣車廠物業發展為港鐵重點發展項目，項目共提供2萬伙，當中私樓及資助房屋各位一半，另設港鐵新站及30萬方呎商場，預計整個發展分四個階段進行，私人住宅發展可望在2024年進行招標。

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