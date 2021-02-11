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淘大連天台戶832萬沽 創屋苑新高

文章日期：2021年3月15日 16:11

樓市回勇，多個屋苑錄破頂價成交。香港置業首席聯席董事曾漢民指，九龍灣淘大花園本月約半個月暫錄約5宗二手成交，其中淘大花園R座頂層連天台戶，原則2房改為3房間隔，望樓景，實用面積489方呎，原以850萬元放售，最終以832萬元售出，成交價創屋苑歷史新高，實呎17,014元。買家為首置客，原業主1992年以184萬元購入該單位，持貨29年，帳面獲利648萬元，賺幅3.5倍。

 

 

 「2021投資先機」視像研討會 - 兩場 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

 

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