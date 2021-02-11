樓市回勇，多個屋苑錄破頂價成交。香港置業首席聯席董事曾漢民指，九龍灣淘大花園本月約半個月暫錄約5宗二手成交，其中淘大花園R座頂層連天台戶，原則2房改為3房間隔，望樓景，實用面積489方呎，原以850萬元放售，最終以832萬元售出，成交價創屋苑歷史新高，實呎17,014元。買家為首置客，原業主1992年以184萬元購入該單位，持貨29年，帳面獲利648萬元，賺幅3.5倍。