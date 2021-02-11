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CCL創逾7個月新高 豪宅按周升2.33%2個月最勁

文章日期：2021年3月12日 16:15

新春後樓價升勢顯著。中原城市領先指數CCL最新報178.89點，創29周、即逾7個月新高，按周升0.97%，升幅為9周、即逾2個月以來最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.34點，創13周、即逾3個月新高，按周升0.55%。CCL(中小型單位)報179.12點，創28周、即7個月新高，按周升0.71%，升幅為9周、即逾2個月以來最大。值得留意，CCL(大型單位)報177.68點，創9周、即逾2個月新高，按周升2.33%，升幅為9周、2個月以來最大，連升2周共2.83%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，上述指數反映新春後首周，樓價升幅明顯，樓市升勢全面展開，而長實（1113）中半山波老道21號一單位高價售出，刺激豪宅樓價突破向上。此外，CCL三大整體指數齊升3周，是40周(即2020年5月)以來首見，CCL累升1.58%，CCL Mass累升1.65%，CCL(中小型單位)累升1.66%。今年新春季節性旺市提前出現，近6周計，CCL三大整體指數齊升5周，齊跌1周，走勢一致。CCL累升2.20%，CCL Mass累升2.11%，CCL(中小型單位)累升2.26%，升勢明確。新春後二手成交持續暢旺，相信樓價向上走勢更加明顯。

 

 

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