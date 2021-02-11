新春後樓價升勢顯著。中原城市領先指數CCL最新報178.89點，創29周、即逾7個月新高，按周升0.97%，升幅為9周、即逾2個月以來最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.34點，創13周、即逾3個月新高，按周升0.55%。CCL(中小型單位)報179.12點，創28周、即7個月新高，按周升0.71%，升幅為9周、即逾2個月以來最大。值得留意，CCL(大型單位)報177.68點，創9周、即逾2個月新高，按周升2.33%，升幅為9周、2個月以來最大，連升2周共2.83%。