地建會發聲明指，完善香港選舉制度是維護國家主權，確保一國兩制行穩致遠的重要基石。此外，全面落實「愛國者治港」，將有助於提昇香港的治理效能，政府得以聚焦發展經濟改善民生，為社會帶來長治久安，為香港在國際金融、航運和創科各領域上續創佳績。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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