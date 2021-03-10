雲滙2期加推64伙價單 下周三發售12伙
文章日期：2021年3月10日 18:11
踏入2021年至今仍未開售全新盤的新地（0016），旗下已屆現樓的大埔白石角雲滙2期，剛加推64個單位價單，定價782.18至1,892.1萬元，實呎20,370至25,062元，扣除最高最高19%優惠後，折實價633.56萬至1,532.6萬元，折實實呎16,500至20,300元。發展商同時公布銷售安排，下周三將推出12伙發售。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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