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雲滙2期加推64伙價單 下周三發售12伙

文章日期：2021年3月10日 18:11

踏入2021年至今仍未開售全新盤的新地（0016），旗下已屆現樓的大埔白石角雲滙2期，剛加推64個單位價單，定價782.18至1,892.1萬元，實呎20,370至25,062元，扣除最高最高19%優惠後，折實價633.56萬至1,532.6萬元，折實實呎16,500至20,300元。發展商同時公布銷售安排，下周三將推出12伙發售。

 

 

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

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