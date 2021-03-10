市建局大角嘴項目收41份意向書 紀錄次高
文章日期：2021年3月10日 17:47
今日截止遞交發展意向書的市建局大角嘴橡樹街/埃華街項目，市建局公布，項目收到41份發展意向書。資料顯示，市建局歷年來獲收最多意向書項目，要數到2017年1月中環卑利街、嘉咸街地盤A，當時共收43份意向書，最終由信置（0083）投得，即是大角嘴項目為歷年獲收意向書數目次高。
據悉，有遞交意向書的發展商包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐、南豐、華懋、英皇（0163）、其士（0025）、遠展（0035）、宏安地產（1243）、爪哇（0251）、德祥地產（0199）、宏基資本（2288）等，另中資如萊蒙國際（3688）、碧桂園（2007）、旭輝集團（0884）、遠洋集團（3377）亦有遞交意向書。
項目地盤面積6,663方呎，預計可建近6萬方呎，中標發展商須按發展協議中列明有關標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。綜合市場人士估計，項目估值約5.4億至9億元，預計每方呎樓面地價約9000至1.5萬元。
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