市場再有名人入市，土地註冊處資料顯示，諾誠健華（9969）大股東之一彭其前(PANG KEE CHAN HEBERT)，上月6560萬元購入九龍站凱旋門觀星閣高層B室，實用面積1513方呎，4房雙套間隔，實呎43358元。原業主2016年11月以5400萬元購入，持貨4年多，帳面獲利1160萬元或21%。資料顯示，彭其前曾任國務院前總理溫家寶兒子溫雲松有份創辦的新天域資本首席財務官，及私募基金尚珹資本的聯合創始人之一。