諾誠健華大股東6560萬購凱旋門4房戶
文章日期：2021年3月10日 17:05
市場再有名人入市，土地註冊處資料顯示，諾誠健華（9969）大股東之一彭其前(PANG KEE CHAN HEBERT)，上月6560萬元購入九龍站凱旋門觀星閣高層B室，實用面積1513方呎，4房雙套間隔，實呎43358元。原業主2016年11月以5400萬元購入，持貨4年多，帳面獲利1160萬元或21%。資料顯示，彭其前曾任國務院前總理溫家寶兒子溫雲松有份創辦的新天域資本首席財務官，及私募基金尚珹資本的聯合創始人之一。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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