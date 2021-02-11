億京發展項目及銷售策劃總監潘志才表示，項月將在本月20日（下周六）公開發售，首推70個單位，位於項目7至11樓，以「震撼價」推出，建築面積由1572至2040方呎，售價由761.93萬元起，呎價4790元起。

資料顯示，安全街18號為新式工廈，共154個單位，建築面積由1572至2040方呎，每個單位設24小時中央冷氣及獨立洗手間，項目預計於2022年6月落成。

記者：甘潔瑩

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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