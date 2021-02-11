億京粉嶺安全街18號下周六推售 售價761.9萬起
文章日期：2021年3月10日 16:07
非住宅減辣後，部分發展商積極拆售新式工廈項目，其中億京2018年8月以逾7.3億元、每方呎樓面地價約3617元投得的粉嶺安全街18號，將在下周六拆售。
億京發展項目及銷售策劃總監潘志才表示，項月將在本月20日（下周六）公開發售，首推70個單位，位於項目7至11樓，以「震撼價」推出，建築面積由1572至2040方呎，售價由761.93萬元起，呎價4790元起。
資料顯示，安全街18號為新式工廈，共154個單位，建築面積由1572至2040方呎，每個單位設24小時中央冷氣及獨立洗手間，項目預計於2022年6月落成。
記者：甘潔瑩
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