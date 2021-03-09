現時已開價269伙價單，佔1期共524伙逾一半。今張加推單位價單包括7個開放式、32個2房及14個3房單位，實用277至835方呎，定價794.3萬至2995.8萬元，實呎28451至35878元，扣除最高20%優惠，折實635.4萬至2396.6萬元，折實實呎22760至28702元，折實平均實呎26,073元，整批單位以定價計料可套現約9.94億元，折實約7.95億元。而全批269伙，折實635.44至2396.64萬元，折實實呎21989至28702元，折實平均實呎25383元，定價市值39.32億元，折實31.45 億元。

黃光耀續指，項目今日稍後將會上載銷售安排，本周五截票，周六公開發售，惟仍未確定銷售伙數；將設大手安排，可購2至6伙。信置業營業部集團聯席董事田兆源補充，項目亦會同日推出「樓王」4房單位招標。

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