維港滙I加推53伙 周六進行首輪銷售
文章日期：2021年3月9日 16:00
由會德豐、信置（0083）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙I，繼早前先後公布兩張價單、涉及216伙後，今日再加推3號價單，涉及53個單位，折實平均實呎26,073元，較上周四首張價單108伙折實均價24628元高出逾5%，項目將於本周六進行首輪銷售。會德豐地產常務董事黃光耀指，今張價單較上一張價單輕微加價1%至2%，項目暫收逾1400票，以已公布的269伙價單計，超額逾四倍。
現時已開價269伙價單，佔1期共524伙逾一半。今張加推單位價單包括7個開放式、32個2房及14個3房單位，實用277至835方呎，定價794.3萬至2995.8萬元，實呎28451至35878元，扣除最高20%優惠，折實635.4萬至2396.6萬元，折實實呎22760至28702元，折實平均實呎26,073元，整批單位以定價計料可套現約9.94億元，折實約7.95億元。而全批269伙，折實635.44至2396.64萬元，折實實呎21989至28702元，折實平均實呎25383元，定價市值39.32億元，折實31.45 億元。
黃光耀續指，項目今日稍後將會上載銷售安排，本周五截票，周六公開發售，惟仍未確定銷售伙數；將設大手安排，可購2至6伙。信置業營業部集團聯席董事田兆源補充，項目亦會同日推出「樓王」4房單位招標。
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