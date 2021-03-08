圓方推多重優惠 最高獲1.5萬現金券及禮券
文章日期：2021年3月8日 18:37
疫情穩定，多個商場推優惠吸客，其中九龍站ELEMENTS圓方，即日起至4月11日推出「春日購物四重賞」，顧客於場內消費滿2,000元，即可享總值2,000元獎賞，包括1,000元ELEMENTS圓方餐飲現金券、及1,000元商戶禮券。憑指定消費，更可享總值高達1.5萬元ELEMENTS圓方現金券及商戶禮券，現金券分別適用於場內逾百間商戶，包括國際品牌Burberry、Chloé、GUCCI、Maje，運動服飾: FILA FUSION 、Lululemon等。
除購物獎賞外，ELEMENTS圓方更準備了多個低至半價堂食優惠，包括於Mango Tree堂食惠顧「泰式海鮮饗宴」，可享買一送一優惠等，ELEMENTS圓方亦為顧客帶來免費泊車優惠，由即日起憑PREMIERE CINEMAS即日電影戲票2張，可享2小時泊車優惠；另於ELEMENTS圓方憑任何即日餐飲消費，可享3小時泊車優惠，消費滿400元，額外享5小時泊車優惠，即合共享高達10小時泊車優惠。
此外，由3月10日起至5月9日，於ELEMENTS圓方換領任何免費泊車優惠，更可額外獲總值450元加德士汽油優惠券。
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