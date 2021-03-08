盛滙基金8630萬連購灣仔兩地舖
文章日期：2021年3月8日 18:11
疫情緩和，舖位市道轉趨活躍，有投資者連環入市。盛滙商舖基金創辦人李根興指，該基金剛先後以8630萬元連購兩個港島區核心地舖，其中一個為灣仔軒尼詩道107號地舖，建築1200方呎，原業主叫價5800萬元放售，最終盛滙商舖基金以5080萬元購入，減價720萬元或12%，呎價約4.2萬元，並為該基金歷年購入入大額的單一舖位。原業主1961年以34萬元買入，2014成為遺產貨，持貨60年，物業升值148倍。李補充，該舖現叫價8000萬元放售，較購入價高2920萬元或57%，並叫價16.8萬元放租。
另一個舖位則位於灣仔巴路士街14號地舖，建築面積1500方呎， 原業主叫價4380萬元，成交價3550萬元，減價830萬元或19%，呎價2.36萬元。原業主1992年以1230萬元購入，持貨29年後，帳面獲利2320萬元或1.9倍。該舖現以月租14.8萬元放租，並以6000萬元放售，較購入價高2450萬元或69%。
李根興又指，自去年初新冠肺炎以來，該基金已累積購入15間街舖，涉資約3.3億元，同時亦沽出7個舖位，涉及1.195億元，現維持今年斥約5億元購入約30個舖位的目標。他又預期，今年商舖註冊成交量將會比去年的1072宗大幅增加約1至1.5倍。售價方面，李氏最看好2000萬元或以下民生舖，料年底前售價升2至3成。
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