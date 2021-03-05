佳兆業家族9500萬購貝沙灣相連戶
文章日期：2021年3月5日 16:40
樓市回勇，有內房家族成員入市。土地註冊處顯示，薄扶林貝沙灣1期2座高層A、B室，連兩個車位，上月9500萬元易手，登記買家名字為Kwok Hiu Ting及Kwok Hiu Yan，相信為佳兆業（1638）董事會主席郭英成家族成員。
其中A單位，實用1153方呎，3房間隔，連車位以4500萬元售出，實呎約3.9萬元，登記買家Kwok Hiu Yan。實用1364方呎的B單位，同為3房間隔，連車位以5000萬元售出，實呎3.66萬元，登記買家Kwok Hiu Ting，與郭英成女兒、最新入主星島新聞集團的郭曉亭名字相同，料為同一人。據代理指，今次以9500萬元購入上述2座相連單位之買家，為郭英成家族成員。至於單位原業主早於2003年以共1541萬元購入上述相連單位，持貨17年帳面獲利7959萬元，賺幅約5倍。
事實上，郭英成或有關人士亦持有多個貝沙灣單位。綜合土地註冊處顯示，郭英成亦持有貝沙灣一期8座極高層相連戶，而郭曉亭報住地址亦為上述貝沙灣一期8座極高層相連戶。
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