當中「置靈活按揭」付款計劃，如買家借取發展商指定財務機構提供之「置靈活第一按揭貸款」，買家可享首 6個月由發展商代供本金及利息。發展商為實用500方呎以上單位 ( 2房至4房戶) 、如樓價為1800萬元以下，買家最高可申請貸款額為樓價80%；如樓價1800萬元以上至3000 萬元，最高可申請貸款額為樓價75%；如樓價3000萬元以上，最高可申請貸款額為樓價 70%。年利率為P減2%，而第13至24個月的年利率則為 P(P為5.375%)。

128 WATERLOO的樓花期約1年。