128 WATERLOO新推半年代供本息按揭
文章日期：2021年3月5日 16:29
西南九龍長沙灣維港滙I、太子道西Prince Central兩大九龍區新盤，相繼開價後，去年底推出至今累售7伙、萊蒙國際（3688）與俊和合作的窩打老道新盤128 WATERLOO，新一輪推售部署亦將啟動；發展商今天修訂價單，推出兩個新付款辦法，包括「置輕鬆」及「置靈活按揭」付款計劃(分別提供15%及11%折扣)，選擇以上計劃之買家，需於簽訂臨時買賣合約及其後的270天內，分期支付合共樓價8%的訂金，直至發展商發出交樓通知的14天內，支付樓價餘額。
當中「置靈活按揭」付款計劃，如買家借取發展商指定財務機構提供之「置靈活第一按揭貸款」，買家可享首 6個月由發展商代供本金及利息。發展商為實用500方呎以上單位 ( 2房至4房戶) 、如樓價為1800萬元以下，買家最高可申請貸款額為樓價80%；如樓價1800萬元以上至3000 萬元，最高可申請貸款額為樓價75%；如樓價3000萬元以上，最高可申請貸款額為樓價 70%。年利率為P減2%，而第13至24個月的年利率則為 P(P為5.375%)。
128 WATERLOO的樓花期約1年。
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