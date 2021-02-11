中原研究部高級聯席董事黃良昇指，樓價走勢明顯反覆向升。近5周計，CCL三大整體指數齊升4周，齊跌1周，走勢一致。 CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL分別累升1.56%、1.54%及1.22%，升勢明確。新春前買家紛紛入市，樓價升勢由大型屋苑主導。

另外，九龍CCL Mass報175.38點，創8周新高，按周升1.24%，連升2周共3.91%。港島CCL Mass報185.88點，按周升0.82%，結束2周連跌。新界東CCL Mass報190.29點，按周跌0.77%，連升2周後正常回軟。新界西CCL Mass報163.72點，按周跌0.93%。近3周計，CCL四大分區樓價指數同樣兩升兩跌，由新界兩區開始，升勢伸延至港九市區。分區樓價指數反覆向上，繼續各自發展，帶領整體樓價指數反覆向升。

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