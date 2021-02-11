開放式戶折實695萬入場

預計2022年3月落成的Prince Central，首張價單50伙，實用251至345方呎，包括18伙開放式及32伙一房細戶，定價817.3萬至1257.6萬元，實呎32562至37051元，折實694.7萬至1068.96萬元，折實實呎27677至31493元。

新地代理副總經理唐錦江表示，項目售價及呎價最低一伙同為實用251方呎的3樓E室開放式戶，定價817.3萬元，實呎32562元，扣除15%即供折扣外，折實694.7萬元，折實實呎27677元。

唐又指，除即供付款外，買家可選建期付款，折扣最高為11.5%，與建期相差3.5個百分點，若選用建期之買家，可獲發展商提供SUPER二按，最高為樓價25%，年期最長25年，全期利率為P減2.5厘(P為5厘)，若買家提前清還，最高可獲樓價3%現金回贈。另所有買家，若有親屬擁有或租住何文田、九龍城及深水埗區，可獲樓價1%現金回贈。