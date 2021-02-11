維港滙I首批折實均呎24628元 與1年半前匯璽III價位相若
文章日期：2021年3月4日 17:11
會德豐、信置（0083）和嘉華（0173）牽頭發展的西南九龍長沙灣維港滙I，今公布首張價單涉108伙，折實均呎24628元，開放式戶折實入場費641.6萬元起；發展商形容為「超級開心價」，並指較同區海景餘貨單位有15%至20%折讓，項目明日起收票，最快下周開售。可留意的是，2019年9月新地（0016）推岀南昌站匯璽III第二批176伙，折實均呎24340元，意味今次維港滙I的首批折實均呎，與前者相若。
會德豐地產常務董事黃光耀表示，維港滙I首張價單108伙，包括12個開放式、39個一房、49個兩房及8個三房單位，定價802萬至2755.6萬元，實呎27486至33241元，平均實呎30785元；提供最高20%折扣，折實價由641.6萬至2204.4萬元，折實實呎21989至26593元，折實平均實呎24628元。黃光耀指，參考同區新盤餘貨，海景戶成交實呎約2.7萬至3萬元，維港滙I首張價單約有15%至20%折讓。
信置營業部聯席董事田兆源形容，項目開價屬「超級開心價」，認為單位有很大升值潛力，料未來加推有加價空間。他補充，今批單位有57伙、即約47%折實價低於1000萬元，而今張價單以定價計市值約14億元，折實則約11億元。另他指，項目為買家提供一、二按計劃，三房買家最高可借8成一按。
記者:林尚民
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