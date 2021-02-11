會德豐料首季銷售破百億

他又指，有見銷情理想，GRANDE MONACO昨日即晚加推價單3號，涉38個單位，實用446至961方呎，包括18個2房、16個3房單位、4個4房單位，折實價由1148萬至2425.3萬元，折實實呎23,052至26,571元，折實平均實呎24,897元。若以折實價計，料市值約5.8億元。黃續指，項目已公布2號銷售安排，周三（3月3日）下午6時30分發售第1號至3號價單共68伙，另安排12伙同日招標發售，包括6個3房1套連工作間及洗手間單位及6個4房1套加工作間連洗手間單位，即日截標，連同發價單推售的68伙，共涉80伙。