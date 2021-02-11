新春影響十大屋苑本月逾270宗按月跌近三成
文章日期：2021年2月26日 17:30
受農曆新年長假影響，本月十大屋苑交投稍為回落。中原地產統計，十大屋苑本月暫錄得270宗成交，雖較1月381宗下跌29.1%，但仍然錄逾200宗水平，反映樓市交投仍然暢旺。十大屋苑中，8個屋苑成交量較上月下跌，跌幅由20.8%至58.2%。
仍逾200宗水平保持交投暢旺
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受農曆新年長假期影響，十大屋苑本月成交量回落，但買賣雙方未有外遊，對交投量影響相對較往年少。疫苗接種計劃開始，市民生活陸續恢復正常，對樓市有正面影響。本周公布的財政預算案未有加辣或減辣措施，在低息環境下資金求出路，買家加快入市步伐，樓市由農曆新年前小陽春轉大牛市。
中原陳永傑：小陽春轉大牛市
中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月錄得38宗成交，較上月48宗下跌20.8%，平均實呎19551元，按月升2.1%。農曆新年假期期間大部份人未有外遊，對二手物業交投影響較往年少。疫情穩定，加上疫苗接種計劃開始，太古城本周預約睇樓量錄得30組，每呎實用叫價19830元。
中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，農曆新年過後，嘉湖山莊交投迅速回復暢旺，本月累錄43宗成交，平均實呎11048元，成交量較上月減少34%，呎價則上升約4%。本月交投減少，主要由於不少買家在上月已偷步入市，優質盤漸缺，加上節日因素，令交投減慢，做價則靠穩回升，事實上，現時市底強勁，隨着新財政預算案出籠，未有加辣減辣措施，加上下年度賣地表住宅供應量大減，對市場帶來正面推動，買家入市信心持續增強，為免遲買會貴，紛紛加快入市。本周末屋苑錄得120組睇樓預約，按周增加2成，每實呎叫價微升1.7%，至12200元水平。
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